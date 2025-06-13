В Башкирии более 600 жителей бесплатно получили пожарные извещатели

Более 600 тысяч жителей Башкортостана бесплатно получили пожарные извещатели. Вручили прибор и семье в Давлекановском районе. Как отметил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов, по поручению Радия Хабирова в республике ведется работа по выдаче извещателей жителям, которые находятся в социально-опасном положении.

При возникновении задымления в помещении прибор подаёт звуковой сигнал и производит рассылку в экстренные службы.