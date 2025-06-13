В ЛНР почтили память генерала Шаймуратова и башкирских кавалеристов

В селе Штеровка
Луганской Народной Республики реставрируют и восстанавливают мемориал,
посвященный советским воинам. Проект, реализуемый при поддержке Фонда
президентских грантов, имеет значимость и для Башкортостана. Отстаивая свободу
этих земель, погибли многие башкирские кавалеристы. Торжественное мероприятие
состоялось накануне празднования Дня России.
Мероприятие началось
под звуки курая и с выноса знамени Башкавдивизии и флага России. Минута
молчания и торжественная церемония возложения цветов к мемориалу, посвящённому
солдатам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Это
посёлок Штеровка. Он сам по себе легендарный. Дело в том, что в феврале 1943
года здесь произошли бои, в результате которых погиб командующий 16-м
гвардейским кавалерийским корпусом Минигали Мингазович Шаймуратов.
Первоначально их хоронили, будем так говорить, где возможно было, там хоронили.
В конце концов нашли единственное место – вот здесь оно, в центре посёлка, куда
можно было сносить останки кавалеристов. Здесь же первоначально был похоронен
Минигали Мингазович. Так гласит акт, когда делали эксгумацию.Флюр Карачурин, руководитель Алчевского городского поискового отряда им. Салавата Юлаева, руководитель союза поисковиков Донбасса ЛНР
Школьники и студенты
посетили место гибели Шаймуратова. Находится оно буквально в нескольких
километрах от Штеровки. Вспомнили славный боевой путь по тылам противника 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии, а с 14 февраля 1943 года – 16-й гвардейской
кавалерийской дивизии. Почтили память павших минутой молчания.
Памятники
эти всегда чтили, всегда люди ходили. На 23 февраля у нас обычно возложение
цветов. И в последнее время, поскольку памятники начинают разрушаться, их
восстанавливают постоянно, недавно вот были восстановительные работы на
братской могиле, где похоронен Минигали Мингазович Шаймуратов, там большая
братская могила в Петровском. Тоже приезжали башкиры тогда, несколько лет
назад, когда проходили эти работы. Сегодня открыли восстановленный памятник в
поселке Штеровка. То есть, конечно, люди помнят и хотят, чтобы это место
сохранилось надолго и для будущих поколений тоже.Гульназ Серова, директор петровской школы №22 им. генерал-майора М.М. Шаймуратова
Башкирские конники в
Великую Отечественную воевали бок о бок с ребятами-шахтёрами, защищая
суверенитет нашей Родины. Сейчас та же самая ситуация, говорят местные жители.
Ведь и в наше время военные из нашей республики наряду с бойцами со всей России
сражаются на полях СВО, отстаивая государственные интересы страны.
Ваш
народ, он действительно братский нам, и шеф региона сейчас является и очень
чтит и свою историю и своих героев. Это стало, наверное, меткой для жителей
Республики Башкортостан, потому что любой гумконвой, который сопровождают
руководители, сопровождают жители Республики Башкортостан, не приходит для того,
чтобы только доставить помощь или нашему региону, или военнослужащим. Даже
момента такого не бывает, чтобы не посетить место гибели Шаймуратова, братскую
могилу в Петровском. И действительно это очень значимо. Настоящая память,
настоящая историческая память передаётся из поколения в поколение.Сергей Соловьёв, глава города Красный Луч
Накануне очередной,
84-й годовщины начала Великой Отечественной войны по всей стране приводят в
порядок тысячи мемориалов. В этой братской могиле похоронено 239 воинов,
погибших смертью храбрых в период Великой Отечественной войны. Из них опознано
72 фамилии. Большая часть из них – кавалеристы 16-й гвардейской кавалерийской
дивизии.