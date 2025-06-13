В ЛНР почтили память генерала Шаймуратова и башкирских кавалеристов

Памятники эти всегда чтили, всегда люди ходили. На 23 февраля у нас обычно возложение цветов. И в последнее время, поскольку памятники начинают разрушаться, их восстанавливают постоянно, недавно вот были восстановительные работы на братской могиле, где похоронен Минигали Мингазович Шаймуратов, там большая братская могила в Петровском. Тоже приезжали башкиры тогда, несколько лет назад, когда проходили эти работы. Сегодня открыли восстановленный памятник в поселке Штеровка. То есть, конечно, люди помнят и хотят, чтобы это место сохранилось надолго и для будущих поколений тоже.

Гульназ Серова, директор петровской школы №22 им. генерал-майора М.М. Шаймуратова