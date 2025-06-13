В Башкирии жители СНТ обвиняют председателя в захвате земель

Обвиняют в захвате земель и нецелевом использовании членских взносов. Собственники дачных участков СНТ «Заозёрье» в Уфимском районе недовольны деятельностью председателя садового товарищества. Сегодня состоялось отчётное собрание, где как раз должны были выбирать председателя.

Небольшой дачный домик на берегу озера и стоящий прямо напротив дом сторожа. Теперь всё это владения председателя СНТ «Заозерье» и его ближайших родственников, говорят дачники. Приватизация этих земель, считает группа инициативных садоводов, незаконна. Это основная претензия садоводов. А ещё они утверждают, что председатель СНТ их не слышит и на вопросы, среди которых, например, куда направляются деньги от членских взносов, не отвечает.

С накопившимися вопросами группа садоводов направилась на отчётное собрание за 2024 год, которое как раз проходило рядом с тем самым домом сторожа. В один момент страсти разгорелись, и между дачниками возникла перепалка.

Оказалось, что работой председателя СНТ недовольна лишь часть садоводов. Другая половина дачников считает, что руководитель их садового товарищества делает очень многое для развития вверенной ему территории.

Дом сторожа нынешний председатель начал обживать еще в 1993 году, когда приехал в нашу республику из Средней Азии в статусе беженца. Сначала отвечал за охрану садового товарищества, а в 2011 году его избрали председателем СНТ. Свой дом, считают местные старожилы, мужчина приватизировал вполне законно. И ничего плохого о председателе сказать не могут.