В Башкирии подростки могут устроиться летом на предприятия

В Башкортостане продолжается реализация программы временного трудоустройства школьников. В последние годы спрос на обеспечение работой подростков значительно вырос, и сотрудники центра занятости делают все возможное, чтобы каждый ребёнок получил возможность сделать первый шаг в своей карьере.

Лето для школьников – это время отдыха и новых возможностей. В том числе шанс пополнить свой кошелек. В этом году после окончания восьмого класса Эмиль Валиахметов решил попробовать себя в новой роли. Он с нетерпением ждет первой зарплаты и уже строит планы, как ею распорядится. Поработать ему предложила мама, которая сама долгое время трудится на предприятии «Искож».

На «Искоже» к юным сотрудникам относятся с особым вниманием. Опытные мастера участков берут на себя роль наставников, терпеливо обучая ребят тонкостям той или иной профессии. В каждом отделе и цехе царит атмосфера доброжелательности и поддержки. По словам сотрудников предприятия, ребята подходят к работе со всей ответственностью и оказывают большую помощь «Искожу» в летний период.

Школьники работают в течение одного месяца. За это время они успевают выполнить большой объем самой разной работы. К примеру, ребята трудятся не только в цехах, но и облагораживают территорию: каждое лето косят траву, сажают цветы на клумбах, убирают сорняки.

Этим летом в «Искож» планируют трудоустроить порядка 90 человек. Режим работы школьников отличается от рядовых сотрудников. Во-первых, это легкий труд, во-вторых, – сокращенный рабочий день в зависимости от возраста.