Медико-генетический центр Башкирии получил награду «Призвание»

Стало известно, что республиканский медико-генетический центр удостоен высокой награды — премии «Призвание». Учреждение стало лауреатом в номинации «Лучший метод диагностики» за внедрение расширенного неонатального скрининга. Исследование позволяет выявлять у новорожденных генетические и врожденные заболевания на самой ранней стадии. Об очередной победе рассказал Радий Хабиров, поздравляя медиков Башкортостана с профессиональным праздником.

Голос, который они никогда не смогут вспомнить, но именно её слова сопровождали их в самый сложный период. И её рук касались их хрупкие тела, которые изо всех сил цеплялись за жизнь. Лилия Бадертдинова — анестезиолог-реаниматолог, который работает с самыми крошечными пациентами. Вес некоторых иногда не превышает и полукилограммовых.

Сейчас время уже показало, что судьба просто вела к тем, кто больше всего в ней нуждался. Каждый маленький пациент — это история большой борьбы. Многие из оказавшихся в отделении реанимации и интенсивной терапии не могут самостоятельно дышать, глотать, и даже тепло не задерживается в их хрупких телах. Зато они окружены им.

А рядом большая команда: медсестры, неонатологи, реаниматологи, акушеры. На стенах отделения фотографии тех, кто победил, кто пережил реанимацию, кого родители могут обнять и прижать к себе. У каждого из медиков есть точно такая же личная коллекция уже в телефонах.

Сложно не поверить в чудо, когда видишь фото счастливой малышки, у которой ещё год назад пяточка была шириной с палец. Вес при рождении — 400 граммов! Это уникальный случай для республики. Никогда ранее врачам не удавалось выходить настолько маленьких малышей. У Лилии Владимировны и её коллег получилось. И главное, с минимальными осложнениями.

График врачей и так не самый простой. Ненормированный, с дежурствами. А вот Лилия Гильманова и вовсе не знает, вернётся ли вечером домой. Она тоже реаниматолог, но её пациенты — это мамы. И именно она спешит на помощь, как только потребуется, на вертолёте или на машине за сотни километров от Уфы. Санавиация. И в свои 61 она не готова отказаться от этого.

Они могут уехать и на три дня, и на неделю. Работа начинается уже в машине. На протяжении всего пути реаниматолог и акушер на связи с врачами в районе.

Лилия Наильевна в профессии тоже по решению судьбы. С детства, как мама, хотела быть акушером. Но в 90-х студентку меда определили в больницу, где была острая нехватка анестезиологов-реаниматологов. Специфика такова, что для своих пациентов они практически невидимы.

Человеку, далёкому от медицины, от картин из его рабочих будней станет не по себе. Виктор Вениаминович — заведующий приёмным отделением ожогового центра. Сложные пациенты со всей республики поступают именно сюда. Он же был в числе врачей, которые принимали в 89-ом пострадавших в крупнейшей железнодорожной катастрофе в Улу-Теляке. Ночью медиков вызвали на работу. Тогда они не подозревали, что домой вернутся только через неделю.

Медики приняли более ста человек. Семь дней работы нон-стоп. Здесь же спали, если удавалось. После такого режима медпомощь уже потребовалась самим врачам.

Он связывает недавнюю боль с белыми халатами. В силу возраста ещё не понимая, что как раз благодаря им у него сейчас ничего не болит. Людмила Старцева, мать-героиня, 15 детей. Младший ошпарился чаем и с 50% ожогов был доставлен в больницу. Для таких малышей чаще всего смертельно.