В Башкирии возвели памятник Салавату Юлаеву на месте его рождения

271-ю годовщину со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева отметили в Салаватском районе республики. Республиканский фольклорный праздник, приуроченный к значимой дате, проходит с 2004 года. А еще он знаменует окончание полевых работ для аграриев. К слову, на неделе фермеры по всей республике завершили посевную. В рамках сабантуя открыли памятник герою на границе Салаватского района и Челябинской области.

Историческое событие для Салаватского района. На земле, где когда-то родился национальный герой Салават Юлаев, появился памятник в его честь. Не просто скульптура, а уменьшенная копия уфимского постамента. Здесь монумент реализовали силами земляков.

Дух Салавата пронёсся через ряд театрализованных представлений и дошел до души каждого: патриотизм и бережное отношение к Родине — так местные жители представили ключевые исторические сцены на открытом поле. На сабантуе почтили память и отважных земляков, которые проявили героизм в тылу во время Великой Отечественной войны. В их числе, например, была и мать народного поэта Башкортостана Рами Гарипова.

Мы живем в Аркаулово, мы родились в Аркаулово. Земля аркаульская — это земля героев, земля таких выдающихся людей. Гульмарьям прозвали «комбайн», потому что во всех делах, если кто-то из односельчан делал одну норму, она выполняла несколько норм. В те времена не было пекарни, она хлеб готовила колхозникам, была хорошей хозяйкой. Луиза Хайретдинова, заведующая Домом-музеем Рами Гарипова

Праздник сочетал в себе всё: от истории до современности. Не забывают и о героизме современников, отдающих долг стране в зоне специальной военной операции. Особенно ярко это наблюдалось на конкурсе украшенных со всех сторон юрт, каждая из которых демонстрировала местные традиции.

Даже я в одном театрализованном представлении прослезился, как с гармонью дед, отец провожали на СВО молодого парня. Ну и убранство очень понравилось, ручная работа: ковры, полотенца, подворье, ткачество показывают, улья показывают. Рафаэль Амантаев, председатель жюри республиканского фольклорного праздника «Салават Йыйыны»

На протяжении всего дня местные жители и гости района участвовали в народных играх, состязались в башкирском многоборье. Неотъемлемой частью ежегодного сабантуя были и көрәш, конкурс на лучшую сувенирную продукцию «Оран» и конные скачки. Через образ Салавата Юлаева подрастающему поколению прививают чувства национальной гордости, любовь к своему народу и историческому прошлому, и, главное, сохраняют культурный код и нравственные ценности башкир.

Природа наша — это же красота такая. Всё отражается здесь: вот медведь, например. Конечно, это всё с нашей земли, с нашей родины идет. Мы с рождения музыку слушаем, песни поем, а сами мы работаем в детской школе искусств, с детьми работаем. Дети тоже нас толкают на творчество, поэтому. Нафиса Хуснутдинова, директор детской школы искусств, преподаватель изобразительного искусства