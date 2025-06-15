В Башкирии возвели памятник Салавату Юлаеву на месте его рождения

271-ю годовщину со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева отметили в Салаватском районе республики. Республиканский фольклорный праздник, приуроченный к значимой дате, проходит с 2004 года. А еще он знаменует окончание полевых работ для аграриев. К слову, на неделе фермеры по всей республике завершили посевную. В рамках сабантуя открыли памятник герою на границе Салаватского района и Челябинской области.
Историческое событие для Салаватского района. На земле, где когда-то родился национальный герой Салават Юлаев, появился памятник в его честь. Не просто скульптура, а уменьшенная копия уфимского постамента. Здесь монумент реализовали силами земляков.
Дух Салавата пронёсся через ряд театрализованных представлений и дошел до души каждого: патриотизм и бережное отношение к Родине — так местные жители представили ключевые исторические сцены на открытом поле. На сабантуе почтили память и отважных земляков, которые проявили героизм в тылу во время Великой Отечественной войны. В их числе, например, была и мать народного поэта Башкортостана Рами Гарипова.
Праздник сочетал в себе всё: от истории до современности. Не забывают и о героизме современников, отдающих долг стране в зоне специальной военной операции. Особенно ярко это наблюдалось на конкурсе украшенных со всех сторон юрт, каждая из которых демонстрировала местные традиции.
На протяжении всего дня местные жители и гости района участвовали в народных играх, состязались в башкирском многоборье. Неотъемлемой частью ежегодного сабантуя были и көрәш, конкурс на лучшую сувенирную продукцию «Оран» и конные скачки. Через образ Салавата Юлаева подрастающему поколению прививают чувства национальной гордости, любовь к своему народу и историческому прошлому, и, главное, сохраняют культурный код и нравственные ценности башкир.
В то время как на малой родине Салавата Юлаева возводят новые памятники, в столице Башкортостана готовятся к масштабной реставрации главной конной статуи национального героя. Уже 30 июня ее снимут с постамента для восстановления. Работа рассчитана на два года. Мастера вернут памятнику былое величие, сохранив первозданный вид. Ну а тем, кто все-таки захочет сфотографироваться с символом региона, прямая дорога на его малую родину.