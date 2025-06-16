Великий спортсмен и наставник: в страшном ДТП погиб Николай Красников

Не стало одного из самых титулованных спортсменов в истории республики. 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб сегодня ночью в аварии. ДТП случилось в Кушнаренковском районе. Спасти известного спортсмена не удалось, он скончался до приезда скорой помощи. Именно Красников побил рекорд башкирского мотогонщика Габдрахмана Кадырова. Восемь раз Николай становился лучшим на чемпионате мира в личном зачете. Он остался работать в республике и после завершения карьеры.
Фирменная «ласточка» Николая Красникова — любимца публики. Гонщика ценили за мастерство на треке, которое он показывал практически с первых заездов.
Николая Красникова в Башкортостане считали своим, хотя родился он в Шадринске. Но именно в Уфе начались серьезные победы. Казалось, гонщик подхватил эстафету Габдрахмана Кадырова, чтобы побить его рекорд.
Риф Саитгареев продолжает говорить о Николае в настоящем времени. Впрочем, в случившееся верится с трудом. Субботу Красников провел в Стерлитамаке на соревнованиях по мотокроссу. Потом поехал в Нефтекамск, чтобы лично поздравить с днем рождения товарища и коллегу по цеху. ДТП случилось уже по дороге домой в Кушнаренковском районе. На трассе Р-240 автомобиль под управлением Николая Красникова столкнулся на встречке с грузовиками. Спасти известного спортсмена не удалось, он скончался до приезда скорой помощи.
Восемь раз он выигрывал титул чемпиона мира в личном зачете, 12 — в командном. Дважды ему покорялся титул лучшего гонщика Европы. Это и по сей день рекорд, который будет сложно кому-либо превзойти. На протяжении двух десятилетий Красников оставался лидером башкирских мотогонок. В феврале 2023-го Николай официально объявил о завершении спортивной карьеры.
Яркий отпечаток в истории российского мотоспорта оставил и сам Красников. Даже после того как он перестал выступать на профессиональном уровне и стал спортивным функционером, возглавив школу имени Гастелло. При этом окончательно из мотоспорта Николай никогда не уходил. Он продолжал готовить молодежь, помогал с техникой, давал советы.
Николай Красников всегда повторял, что в спорте загадывать ничего нельзя, но нужно бороться до конца. Он не любил быть вторым или третьим. И для себя ставил единственную цель — побеждать!
Он хотел всё успеть. Катался на снегоходе и даже участвовал в соревнованиях. Любил горные лыжи. Однажды на уфимские склоны Красников пригласил друзей из Германии, тоже гонщиков, доказав, что настоящая мужская дружба сильнее соперничества на льду.
Второй слева. На стадионе «Строитель» его именной бокс. В нем кубки, грамоты и личный мотоцикл Красникова с номером «один». На нем гонщик хотел потренироваться, чтобы в конце июня выступить на соревнованиях по мотокроссу в Уфе в категории «35+».
Он ушел непобежденным и оставил после себя большое наследие, благодаря которому его будут помнить всегда. Проститься с Николаем Красниковым можно 17 июня в 15 часов в спортшколе имени Гастелло.