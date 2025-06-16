Великий спортсмен и наставник: в страшном ДТП погиб Николай Красников

Не стало одного из самых титулованных спортсменов в истории республики. 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб сегодня ночью в аварии. ДТП случилось в Кушнаренковском районе. Спасти известного спортсмена не удалось, он скончался до приезда скорой помощи. Именно Красников побил рекорд башкирского мотогонщика Габдрахмана Кадырова. Восемь раз Николай становился лучшим на чемпионате мира в личном зачете. Он остался работать в республике и после завершения карьеры.

Фирменная «ласточка» Николая Красникова — любимца публики. Гонщика ценили за мастерство на треке, которое он показывал практически с первых заездов.

Николая Красникова в Башкортостане считали своим, хотя родился он в Шадринске. Но именно в Уфе начались серьезные победы. Казалось, гонщик подхватил эстафету Габдрахмана Кадырова, чтобы побить его рекорд.

С 2001 года он выступает за команду ЦТВС Кадырова. Мы его пригласили из Шадринска 15-летним пареньком, и с тех пор он защищал честь республики и клуба, и настолько успешно. Такие люди рождаются один раз в сто лет. Риф Саитгареев, председатель Федерации мотоциклетного спорта Республики Башкортостан

Риф Саитгареев продолжает говорить о Николае в настоящем времени. Впрочем, в случившееся верится с трудом. Субботу Красников провел в Стерлитамаке на соревнованиях по мотокроссу. Потом поехал в Нефтекамск, чтобы лично поздравить с днем рождения товарища и коллегу по цеху. ДТП случилось уже по дороге домой в Кушнаренковском районе. На трассе Р-240 автомобиль под управлением Николая Красникова столкнулся на встречке с грузовиками. Спасти известного спортсмена не удалось, он скончался до приезда скорой помощи.

На треке ледовом, да, там он выжимал всё из мотоцикла, а здесь на машине сколько раз я с ним ездил, всегда аккуратно и деликатно. Никогда никого не подрезал, и даже штрафов у него не было. Раис Мустафин, старший тренер центра технических видов спорта им. Г. Кадырова

Восемь раз он выигрывал титул чемпиона мира в личном зачете, 12 — в командном. Дважды ему покорялся титул лучшего гонщика Европы. Это и по сей день рекорд, который будет сложно кому-либо превзойти. На протяжении двух десятилетий Красников оставался лидером башкирских мотогонок. В феврале 2023-го Николай официально объявил о завершении спортивной карьеры.

Яркий отпечаток в истории российского мотоспорта оставил и сам Красников. Даже после того как он перестал выступать на профессиональном уровне и стал спортивным функционером, возглавив школу имени Гастелло. При этом окончательно из мотоспорта Николай никогда не уходил. Он продолжал готовить молодежь, помогал с техникой, давал советы.

За всю мою карьеру было только два человека, которые в меня что-то вкладывали, — это папа и Коля. Коля единственный отнесся ко мне по-доброму. Мы недавно только с ним смеялись. Когда я был маленький, он мне запчасти давал, то, что мне не хватало, а сейчас у меня запчастей больше в силу того, что я больше соревнований проезжаю, и теперь я ему запчасти отдавал. Вот только смеялись. Никита Богданов, четырехкратный чемпион России по мотогонкам на льду

Николай Красников всегда повторял, что в спорте загадывать ничего нельзя, но нужно бороться до конца. Он не любил быть вторым или третьим. И для себя ставил единственную цель — побеждать!

Очень целеустремленный, если он решил сделать, то добивался этого всегда. Так же, как в спорте. Сказал: «Буду чемпионом» — и стал чемпионом. Сказал: «Я выиграю 8 раз» — и выиграл. Любые цели и задачи выполнял четко. Дмитрий Буланкин, мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы по мотогонкам на льду

Он хотел всё успеть. Катался на снегоходе и даже участвовал в соревнованиях. Любил горные лыжи. Однажды на уфимские склоны Красников пригласил друзей из Германии, тоже гонщиков, доказав, что настоящая мужская дружба сильнее соперничества на льду.

Второй слева. На стадионе «Строитель» его именной бокс. В нем кубки, грамоты и личный мотоцикл Красникова с номером «один». На нем гонщик хотел потренироваться, чтобы в конце июня выступить на соревнованиях по мотокроссу в Уфе в категории «35+».