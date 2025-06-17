В Башкирии жители деревни жалуются на отсутствие воды

Вода на вес золота. Жители деревни Старое Ибраево который год бьют тревогу: есть централизованное водоснабжение, а воды в кранах нет. Необходимый для жизни и быта ресурс приходится набирать в единственном на деревню колодце. Коммунальные службы, по словам жителей, лишь разводят руками. Почему в XXI веке люди до сих пор испытывают проблемы с водой?

Элементарные бытовые дела для Гульнары каждый день буквально превращаются в испытание. Чтобы помыть посуду, постирать вещи, умыться нужна вода, которой в деревне практически не бывает. Раньше Гульнара жила в Уфе, а выйдя на пенсию, переехала на малую родину, чтобы завести огород и жить на свежем воздухе, но даже не предполагала, что столкнётся с такой проблемой.

Содержание скотины и огорода – основа жизни в деревне. И тоже требует наличия воды. На этот случай местные жители чаще полагаются на погоду. Зимой собирают снег, летом ждут дожди.

Борьба за воду начинается с самого утра. Если в кране она так и не появилась, то идут к колодцу. В засушливые дни питьевую используют и для полива. А значит, за водой приходится ходить по три, а то и четыре раза.

И так живут все жители деревни, а это больше 40 домов. Основная часть населения – пенсионеры, которым такая ноша не под силу.

Этой зимой Ризида написала о проблеме в соцсетях Радию Хабирову. И вода появилась, но лишь на несколько месяцев. Сегодня жители уже собирают подписи и готовят новые документы.

Пробовали бурить скважины, но воды либо нет, либо очень глубоко. К тому же для пенсионеров стоимость личного колодца неподъемная. Похожая ситуация и в соседних деревнях. И в пожароопасный сезон это большая проблема, с которой как могут справляются местные жители.

Причина отсутствия качественного водоснабжения – аварийное состояние труб, которые попросту не могут доставить потоки до домов. В прошлом году их ремонтировали, работы ведутся и сейчас. В деревню организовали подвоз питьевой воды.