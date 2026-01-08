В Башкирии житель деревни создаёт картины на бересте

Шедевры из коры дерева. Житель деревни Староарзаматово Мишкинского района создаёт картины на бересте. В своих работах Анатолий Тимуршин старается по максимуму сохранить то, что уже нарисовано природой.

Природа уже сделала полдела. Автору остаётся включить фантазию и добавить красок. Свои картины Анатолий Тимуршин рисует на бересте. Этим делом занялся недавно.

Времени у меня свободного много стало, выйдя на пенсию. Потом, вдобавок, ковид пошёл, и при ковиде я уже начал глубоко заниматься этим. Все же люди сидели дома, не выходя на улицу, и всё-таки я решил начать писать картины, это моим увлечением стало. Анатолий Тимуршин

Бересту для своих картин Анатолий Тимуршин собирает в начале лета, после того как у берёзы уменьшается соковыделение. Главное при этом, говорит мастер, не повредить пробковую часть дерева. Уже дома начинается творческий процесс. Вдохновляет мастера и супруга.

Да, советуется, спрашивает, что здесь можно нарисовать. Иной раз бывает, что вдвоём находим, где-то горы, где-то скалы, где-то лес. Вот же сейчас придумали «Маяк надежд», и название даже появилось. Лия Тимуршина

Образования художественного не получал, но рисовать любил с детства. Глядя на картины Анатолия Тимуршина, и не скажешь, что создавал работы на бересте непрофессиональный художник. Трепетное отношение и любовь к своему делу позволяют ему создавать шедевры.

У меня есть ещё спилы, делаю пано на спилах, здесь рядом у меня висят. Фигурки вырезаю разных зверей, и спилы беру, чтобы они при нагревании выделяли аромат, запах, они для бани. Анатолий Тимуршин