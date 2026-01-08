В Башкирии житель деревни создаёт картины на бересте

Шедевры из коры дерева. Житель деревни Староарзаматово Мишкинского района создаёт картины на бересте. В своих работах Анатолий Тимуршин старается по максимуму сохранить то, что уже нарисовано природой.
Природа уже сделала полдела. Автору остаётся включить фантазию и добавить красок. Свои картины Анатолий Тимуршин рисует на бересте. Этим делом занялся недавно.
Бересту для своих картин Анатолий Тимуршин собирает в начале лета, после того как у берёзы уменьшается соковыделение. Главное при этом, говорит мастер, не повредить пробковую часть дерева. Уже дома начинается творческий процесс. Вдохновляет мастера и супруга.
Образования художественного не получал, но рисовать любил с детства. Глядя на картины Анатолия Тимуршина, и не скажешь, что создавал работы на бересте непрофессиональный художник. Трепетное отношение и любовь к своему делу позволяют ему создавать шедевры.
Лес – это их стихия. Летом – походы за ягодами и грибами, сбор веников и лечебных трав, и заготовка того самого сырья для картин и пано. Зимой же летние воспоминания яркими красками ложатся уже на бересту и деревянные спилы.