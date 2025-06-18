В Фёдоровском районе Башкирии прошел сабантуй

В республике продолжаются праздники плуга. Во многих муниципалитетах сабантуи приурочили к Году защитников Отечества. Так, в Фёдоровском районе в центре внимания были не только хлеборобы, но и семьи участников специальной военной операции. А волонтёры, которые собирают гуманитарную помощь для бойцов на передовой, возглавили праздничный парад.

Познакомиться с передовиками производства можно было в тематических юртах, которые сельсоветы развернули на главной праздничной площади. Фёдоровцы, как и их предки, продолжают свою славную летопись. Защитникам Отечества на регулярной основе отправляется гуманитарная помощь. Сами военнослужащие особо отметили носилки на моноколесе для эвакуации раненых, которые уже показали свою эффективность на поле боя и помогли спасти много жизней.