Участник СВО из Башкирии: «Не мог поступить иначе»

Боец специальной военной операции с позывным «Дикий» из Чишмов недавно вернулся на краткосрочный отпуск. Дома его с нетерпением ждала супруга, вместе с которой они направились в родную деревню Дим, где их встретили родственники и друзья.

«Дикий» — человек немногословный, но его поступки говорят сами за себя. За его плечами построенный дом, крепкая семья и две замечательные дочери. Опыт службы в Чечне закалил его характер, научив ценить жизнь и защищать своих близких.

Два года назад он принял решение подписать контракт и отправиться на фронт. Уверенность в том, что семья под надёжной защитой, придаёт ему сил. Родные и друзья поддерживают его жену и детей, помогая им в быту.

За проявленное мужество и героизм в ходе боевых действий в зоне СВО «Дикий» был награжден медалями «За храбрость» и «За отвагу».

Сегодня участники СВО выполняют свой воинский долг с высокой степенью ответственности и преданности. Их действия движимы глубокой любовью к Родине и искренним желанием защищать её от любых угроз.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).