Студентка из Уфы стала трактористом

Пока многие её ровесники сидят в соцсетях или отдыхают на море, 19-летняя Эдиля Миргаязова проводит лето за рулём бульдозера. Девушка устроилась в службу по благоустройству Октябрьского района Уфы и теперь уверенно управляет тяжелой техникой. Она — единственная трактористка в округе.

Гул двигателя вместо шума прибоя, запах солярки вместо морского бриза — вот её выбор. Эдиля Миргаязова из Нуримановского района учится в Аграрном университете по специальности «автомеханик». На первом курсе она получила удостоверение тракториста-машиниста. Во время практики девушка работала на самоходной машине на полях.

Сейчас Эдиля пока только на стажировке. Помимо самой работы на тракторе, она также помогает в уборке территории района — подметает и косит. У неё есть наставник, который следит за вождением и объясняет все тонкости профессии.

Всего в службе по благоустройству Октябрьского района Уфы работает более 230 человек. Эдиля — самый юный сотрудник и единственная трактористка. Руководство уверено в девушке, поэтому через пару дней она будет официально трудоустроена.