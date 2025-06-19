В Башкирии дождливая погода сохранится до конца недели

По информации Башгидромета, сегодня, 19 июня, в республике ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы. Днем местами ливни и град. Ветер переменных направлений, днем может усилиться до сильного. Температура воздуха в течение дня составит от +17 до +22°C.

В пятницу, 20 июня, также прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем возможен град. Ветер юго-западный и западный, местами порывистый. Ночью температура воздуха будет колебаться от +8 до +13°C, а в течение дня - от +16 до +21°C.