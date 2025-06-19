Эксперты назвали причины лидерства Башкирии в рейтинге «дронофикации»

Башкортостан занял третье место в пилотном рейтинге «дронофикации» российских субъектов, который представили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом написал Радий Хабиров в своих социальных сетях. И в тройке лидеров нового рейтинга республика оказалась не случайно.
Регион смог быстро развернуть массовое производство востребованных на фронте FPV-дронов и создать комплексную экосистему беспилотной авиации. В свою очередь, это демонстрирует жизнеспособность модели импортозамещения и укрепляет позиции России как центра суверенного технологического развития, говорят эксперты.
Это ответ на санкции и важный элемент новой многополярной геополитической реальности. Что немаловажно, операторы боевых дронов сами принимают непосредственное участие в производстве башкирских «птичек», на которых они работают в зоне СВО, говорят специалисты.
Позиция Башкортостана в рейтинге «дронофикации» — это индикатор зрелости региона как центра инноваций, говорят эксперты. Рейтинг оценивает не только производство, но и готовность инфраструктуры и сценариев применения. Развивая FPV-дроны для СВО, республика одновременно нарабатывает бесценный опыт, стандарты качества и безопасности, которые станут основой для гражданских решений — в агротехнике, мониторинге инфраструктуры, геодезии, доставке. Умение решать сложные военные задачи — лучшая проверка технологий для последующего выхода на крупные гражданские рынки, и Башкортостан активно формирует этот задел.