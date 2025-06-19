Эксперты назвали причины лидерства Башкирии в рейтинге «дронофикации»

Башкортостана объясняется комплексным подходом и повышенным вниманием региональной власти к этому вопросу. Так, например, в республике, одном из первых субъектов Российской Федерации, была разработана и утверждена методика возделывания основных сельскохозяйственных культур с использованием беспилотников. В ведущих вузах региона УГНТУ и УУНиТ научились не только собирать дроны, но и готовить специалистов по пилотированию БПЛА. К этому добавим развитую технологическую инфраструктуру региона с межвузовским кампусом и целым Госкомитетом по научно-технологическому развитию. Этого бы не произошло без должного внимания со стороны руководителя региона Радия Фаритовича Хабирова. Поэтому этот рейтинг, в том числе, сигнализирует о высокой управленческой зрелости команды республики.

Артур Сулейманов, кандидат политических наук, доцент