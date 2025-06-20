В выходные в Башкирии сохранится прохладная и дождливая погода

По данным синоптиков, сегодня, 20 июня, в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы и ливни с градом. Ветер южный и юго-западный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +17, +22°C.
В субботу, 21 июня, ночью местами пройдут дожди. Днем по республике также прогнозируются кратковременные осадки, грозы и ливни с градом. Ночью температура воздуха будет в пределах +7-12°C, а днем — до +15, +20°C.
В воскресенье, 22 июня, погода останется такой же: ночью местами и днем по региону пройдут дожди, грозы и ливни, ветер с порывами. Температура воздуха будет аналогичной — +7, +12°C ночью, днем — +15-20°C.