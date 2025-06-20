В Башкирии крупный град повредил насаждения

Слепить снежную бабу в июне выпала возможность сельчанам некоторых районов Башкортостана. Крупный град выпал, к примеру, в Ишимбайском и Мелеузовском районах.

Все старания садоводов в отдельных хозяйствах пошли насмарку. Град не пощадил насаждения. К примеру, на кустах смородины, где уже созревали ягоды, не осталось ни одной.