60-летний житель Башкирии отправился в зону СВО

Жители Башкирии продолжают заключать контракты с Минобороны для участия в специальной военной операции. Причём «за ленточку» уходят не только молодые бойцы, но и мужчины солидного возраста.

Один из них — житель села Иткинеево Янаульского района с позывным «Вася». На фронт он отправился в декабре прошлого года. До службы работал в частном охранном предприятии, имея двухлетний опыт службы в ракетных войсках.

В зоне боевых действий «Вася» служит в мотострелковом батальоне башкирского полка. Сейчас подразделение защищает один из городов Запорожья. По его словам, находясь «за ленточкой», военнослужащие чувствуют себя как одна большая семья, соратники по духу. Полк полностью состоит из жителей республики. Рядом с ним служит парень из Янаула. «Вася» планирует навестить мать сослуживца и передать ей привет от сына.

Контрактник отмечает, что боевые условия изменили его характер: он стал более рассудительным и ответственным. Несмотря на то, что «Вася» — самый старший в батальоне, командир и сослуживцы относятся к нему с уважением.

Недавно бойцы даже устроили товарищу небольшой праздник в честь 60-летия. Военнослужащий признается, что такого количества искренних поздравлений в свой день рождения он ещё не получал.

После краткосрочного отпуска планирует снова вернуться к выполнению боевых задач. По словам «Васи», возраст службе не помеха, главное – крепкое здоровье и желание приносить пользу Родине.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).