Эксперты ПМЭФ оценили достижения Башкирии

Развиваемся, движемся вперед. В 2022 году было принято решение нашим президентом о том, чтобы в восстановлении нашей республики принимали участие регионы Российской Федерации. Благодаря этому мы сегодня восстанавливаемся максимально быстро. К примеру, те, кто был в Луганске, даже полгода назад, сегодня приезжают, не узнают. И такая история происходит по территории всей республики. Поэтому с регионами со всеми отношения прекрасные, всех благодарим, не только руководство регионов, но и жителей, которые все вместе помогают нам восстанавливать наш Донбасс. Мы, в свою очередь, восстановим производство и будем максимально полезны нашей большой стране и взаимно всегда готовы приехать в любой регион, в случае необходимости помочь построить, поддержать.

Леонид Пасечник, глава ЛНР