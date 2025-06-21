Эксперты ПМЭФ оценили достижения Башкирии

В Санкт-Петербурге продолжается работа XXVIII Петербургского международного экономического форума. 20 июня Агентство стратегических инициатив опубликовало Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России, в котором Башкортостану удалось сохранить за собой третье место. Корреспонденты «РБК-Уфа» побеседовали с экспертами ПМЭФ, которые оценили экономические успехи республики.
В Минздраве России высоко оценили перспективы инновационного развития здравоохранения республики. Глава министерства Михаил Мурашко на полях ПМЭФ рассказал, что в регионе внедряется большое количество инновационных технологий и развивается медицинская инфраструктура.
Мурашко особо подчеркнул развитие в Башкирии проектов в цифровом здравоохранении — это цифровые ФАПы, единая информационная система, телемедицинские консультации и другое.
Он отметил, что руководитель республики и региональные власти в Башкирии поддерживают научные разработки и формируют кластерную среду, поэтому в Минздраве высоко оценивают перспективы инновационного развития, основанного на собственных разработках республики.
За пять месяцев 2025 года Башкирия демонстрирует положительную динамику по всем федеральным проектам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов отметил, что Башкирия традиционно является лидером в вопросах развития промышленного производства.
Замминистра также добавил, что Башкирия как регион — лидер в сфере промышленного развития по решению Минпромторга тиражирует свои лучшие практики в рамках наставничества над Республикой Алтай. Иван Куликов уверен, что совместными усилиями и развитием кооперационных цепочек республика сможет передать наставляемому региону накопленный опыт.
Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник рассказал, что взаимоотношения с Башкирией динамично развиваются.
Посол добавил, что Россия и Беларусь показывают всем странам пример, как два государства в условиях самых жестких санкций могут динамично развиваться, а росту в промышленном производстве и сельском хозяйстве может позавидовать весь мир.
Между Башкирией и Луганской Народной республикой выстроены отличные взаимоотношения, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о конструктивном взаимодействии с Башкирией по двум направлениям.
Исаевич добавил, что объемы кредитно-гарантийной поддержки предпринимателей Башкирии со стороны Корпорации МСП растут.
Министр юстиции и конституционных дел Объединенной Республики Танзания Дамас Даниэль Ндумбаро рассказал, что Танзания видит потенциал в сотрудничестве с Башкирией, в том числе в социальной, культурной и экономической сферах.
Ндумбаро добавил, что пригласил представителей бизнеса Башкирии в Танзанию в июле 2025 года на Международную торговую выставку «Сабасаба».