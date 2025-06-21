Эксперты ПМЭФ оценили достижения Башкирии

В Санкт-Петербурге продолжается работа XXVIII Петербургского международного экономического форума. 20 июня Агентство стратегических инициатив опубликовало Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России, в котором Башкортостану удалось сохранить за собой третье место. Корреспонденты «РБК-Уфа» побеседовали с экспертами ПМЭФ, которые оценили экономические успехи республики.

Фото №1 - Эксперты ПМЭФ оценили достижения Башкирии

В Минздраве России высоко оценили перспективы инновационного развития здравоохранения республики. Глава министерства Михаил Мурашко на полях ПМЭФ рассказал, что в регионе внедряется большое количество инновационных технологий и развивается медицинская инфраструктура.

Самое главное, что меняется инфраструктура в качестве зданий и сооружений. Потому что новые технологии требуют, конечно же, новых подходов к вентиляции, электроснабжению и многого другого. Поэтому в последние годы в Башкирии реализуется комбинация кадровой политики, новых технологий и строительства зданий и сооружений. Последний, конечно, самый большой проект — это кардиоцентр. До этого мы вводили в эксплуатацию подразделение детской больницы, большое количество отремонтированных медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Мурашко особо подчеркнул развитие в Башкирии проектов в цифровом здравоохранении — это цифровые ФАПы, единая информационная система, телемедицинские консультации и другое.

Хотел отметить еще синергию с федеральным университетом, расположенным в Уфе, по обеспечению отрасли кадрами, все это сегодня работает в едином ключе. Ну и плюс еще хочу, наверное, похвалить коллег из Башкирии по поводу вложения средств в инновации и научные разработки.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Он отметил, что руководитель республики и региональные власти в Башкирии поддерживают научные разработки и формируют кластерную среду, поэтому в Минздраве высоко оценивают перспективы инновационного развития, основанного на собственных разработках республики.

За пять месяцев 2025 года Башкирия демонстрирует положительную динамику по всем федеральным проектам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Если смотреть предыдущие шесть лет и реализацию национального проекта «Комфортное и доступное жилье», Республика Башкортостан и команда правительства выполнили все взятые на себя обязательства как по вводу жилья, так и по увеличению доступности, а также по всем вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры. На следующую шестилетку стоят не менее амбициозные задачи.

Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов отметил, что Башкирия традиционно является лидером в вопросах развития промышленного производства.

В том числе об этом говорят цифры, результаты рейтинга прошлых лет. Безусловно, в первую очередь это заслуга главы республики Радия Хабирова, который уделяет особое внимание вопросам развития промышленности. Сегодня мы видим, что активно создаются и развиваются кластеры на территории республики, создаются индустриальные парки, в том числе регион активно использует меры поддержки в части единой региональной субсидии, получает средства на цели, связанные с докапитализацией региональных фондов. Плюс мы с коллегами ведем работу по предоставлению мер поддержки по постановлению №1119 на компенсацию затрат на создание объектов инфраструктуры. Безусловно, это все — работа региональной команды, регионального Минпрома, главы республики по развитию субъекта и развитию промышленного потенциала.

Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли РФ

Замминистра также добавил, что Башкирия как регион — лидер в сфере промышленного развития по решению Минпромторга тиражирует свои лучшие практики в рамках наставничества над Республикой Алтай. Иван Куликов уверен, что совместными усилиями и развитием кооперационных цепочек республика сможет передать наставляемому региону накопленный опыт.

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник рассказал, что взаимоотношения с Башкирией динамично развиваются.

Башкортостану повезло: в республике замечательный глава региона, он прекрасный человек, большой специалист, он очень переживает за развитие региона. Взаимоотношения с Башкортостаном носят не только дружеский, но и очень плодотворный и динамичный характер. Мы зашли в Башкортостан с производством, организовали там производство троллейбусов, зерносушильных комплексов, и это сотрудничество достаточно динамично развивается. За прошлый год в Башкортостан было порядка трех визитов разных высших должностных лиц, включая визиты главы правительства. Мы сотрудничеству с Башкортостаном уделяем особое внимание.

Александр Рогожник, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ

Посол добавил, что Россия и Беларусь показывают всем странам пример, как два государства в условиях самых жестких санкций могут динамично развиваться, а росту в промышленном производстве и сельском хозяйстве может позавидовать весь мир.

Между Башкирией и Луганской Народной республикой выстроены отличные взаимоотношения, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Развиваемся, движемся вперед. В 2022 году было принято решение нашим президентом о том, чтобы в восстановлении нашей республики принимали участие регионы Российской Федерации. Благодаря этому мы сегодня восстанавливаемся максимально быстро. К примеру, те, кто был в Луганске, даже полгода назад, сегодня приезжают, не узнают. И такая история происходит по территории всей республики. Поэтому с регионами со всеми отношения прекрасные, всех благодарим, не только руководство регионов, но и жителей, которые все вместе помогают нам восстанавливать наш Донбасс. Мы, в свою очередь, восстановим производство и будем максимально полезны нашей большой стране и взаимно всегда готовы приехать в любой регион, в случае необходимости помочь построить, поддержать.

Леонид Пасечник, глава ЛНР

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о конструктивном взаимодействии с Башкирией по двум направлениям.

Это деньги, финансовые инструменты для того, чтобы большее количество предпринимателей смогли их получить. У нас с этого года развернуты новые инструменты: поддержка робототехники, станкостроения, высокотехнологичные компании и предприниматели республики принимают участие в получении этих льготных заемных денег. Это и льготный лизинг промышленного оборудования, это и классическая гарантийная поддержка. Ну а вторая часть — это сбыт. Сбыт промышленной продукции как в рамках 223-го ФЗ, так и в рамках B2B-взаимодействия.

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП

Исаевич добавил, что объемы кредитно-гарантийной поддержки предпринимателей Башкирии со стороны Корпорации МСП растут.

Министр юстиции и конституционных дел Объединенной Республики Танзания Дамас Даниэль Ндумбаро рассказал, что Танзания видит потенциал в сотрудничестве с Башкирией, в том числе в социальной, культурной и экономической сферах.

Россия — действительно большая страна. А Африка — огромный континент, который вмещает 54 независимых государства. Что касается непосредственно Танзании, мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Республикой Башкортостан. В ноябре 2024 года я посетил республику и был очень рад, что мой визит состоялся. Тогда же я дал обещание вернуться в регион уже в ноябре 2025 года на то же мероприятие — Международную неделю бизнеса. Между Танзанией и Башкирией я вижу очень много общих тем, которые касаются, например, кухни, культуры, прочих социальных, политических и экономических вопросов.

Дамас Даниэль Ндумбаро, министр юстиции и конституционных дел Объединенной Республики Танзания

Ндумбаро добавил, что пригласил представителей бизнеса Башкирии в Танзанию в июле 2025 года на Международную торговую выставку «Сабасаба».

Волна
Акции БСТ