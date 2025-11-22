Глава Башкирии рассказал о достижении городского пространства в Янауле

Проект преобразования городского пространства Янаула стал лауреатом престижной международной премии «Золотой Трезини – 2025». Три года назад такую награду получил белорецкий парк «Шагни за горизонт». Об этом достижении в своих соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Команде из Башкортостана вручили «Золотой диплом» в номинации «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции». Благоустройство общественных пространств в центре Янаула позволило перезапустить работу местного краеведческого музея. Территорию обновили благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Вокруг музея теперь есть настоящий культурно-образовательный кластер.

Это и есть наша цель – благоустроенные парки, скверы, площади и набережные должны становиться точками притяжения. Чтобы там кипела жизнь, чтобы они были востребованными у местных жителей и у туристов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поздравил с победой и поблагодарил команду муниципалитета, всех неравнодушных жителей и Институт развития городов.

