Глава Башкирии рассказал о достижении городского пространства в Янауле

Проект преобразования городского пространства Янаула стал лауреатом престижной международной премии «Золотой Трезини – 2025». Три года назад такую награду получил белорецкий парк «Шагни за горизонт». Об этом достижении в своих соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Команде из Башкортостана вручили «Золотой диплом» в номинации «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции». Благоустройство общественных пространств в центре Янаула позволило перезапустить работу местного краеведческого музея. Территорию обновили благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Вокруг музея теперь есть настоящий культурно-образовательный кластер.
Радий Хабиров поздравил с победой и поблагодарил команду муниципалитета, всех неравнодушных жителей и Институт развития городов.