Соглашения на 100 млрд рублей и 3 место в рейтинге инвестклимата: Башкирия закончила работу на ПМЭФ

Около тридцати соглашений на сто миллиардов рублей. Именно столько инвестпроектов и намерений заключили представители делегации Башкортостана во главе с Радием Хабировым на полях Петербургского международного экономического форума — площадке, где определяют, как будет развиваться наша страна и каким образом будут выстраиваться отношения с зарубежными партнёрами.

Более 20 тысяч участников из 140 стран мира, причем многие из недружественных стран, приехали на Петербургский международный экономический форум. Огромное число бизнесменов, политиков и госслужащих спешат на переговоры, знакомятся друг с другом, чтобы не только наладить контакты. За 28 лет существования одного из главных экономических событий страны и сосчитать сложно, сколько было проведено встреч. Главный результат — это привлечение инвестиций, создание или обновление предприятий и появление новых рабочих мест.

И такие задачи преследовали участники делегации Башкортостана. Стенд республики ярко выделялся среди всех остальных. Шестиметровая фигура медведя с мини-версией дворца борьбы и небоскребы межвузовского кампуса не оставляли гостей равнодушными. Особенно если на их фоне выступали музыканты группы Ay Yola с хитом «Хомай».

Высоко оценил научно-технологический потенциал республики вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Он уверен, будущий кампус и подготовленные там специалисты обеспечат экономический рост не только региона, но и всей страны.

Как и в прошлом году, Башкортостан вновь закрепил пальму первенства в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Республика поделила третье место с Московской областью. Эксперты агентства стратегических инициатив анализировали условия ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также направления: недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки, экспорт, инфраструктура, кадровый потенциал и уровень конкуренции.

Какие чувства? Я думаю, что это очень неплохо, это гордость за нашу республику. Конечно, огромные слова благодарности нашим всем инвесторам, предпринимателям, потому что очень сложный период развития нашей страны. Очень сложный период, на самом деле. Тем не менее люди идут, вкладывают деньги. Наша задача — двигаться дальше, и, что важно, для нас ведь не сам рейтинг даже важен. Рейтинг — это хорошо, он отразил состояние, нам важен результат. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Такой высокий результат — заслуга региональной управленческой команды по взаимодействию с бизнес-сообществом, считают эксперты. Башкортостану удалось сохранить третье место за счёт постоянной работы над улучшением показателей.

Деловая активность на форуме была насыщенной. За 7 миллиардов рублей в Ишимбае построят маслоэкстракционный завод. Продукцию будут поставлять в Китай и другие регионы. С гендиректором «Росагролизинга» Павлом Косовым Радий Хабиров договорился о создании в регионе сети машинно-технологических станций. Стороны также обсудили планы по созданию учебного класса компании в аграрном университете, чтобы обучать студентов лизинговой работе.

Республика укрепляет сотрудничество и в сфере развития беспилотной авиации — в подготовке специалистов и автоматизации процессов вылета дронов на задания. Такое соглашение было достигнуто с генеральным директором государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом. А вот поддерживать и продвигать уникальную продукцию, произведенную в Башкортостане, станет намного проще благодаря соглашению с Минэкономразвития России и Роспатентом.

Главы Башкортостана и Дагестана также укрепили межрегиональные связи. Новые перспективы открываются в отношениях с Томской и Ульяновской областями, также с давним дружественным субъектом — Донецкой Народной Республикой.

Башкортостан теперь будет активнее сотрудничать и с Якутией в сфере креативной экономики — развивать творческие индустрии в мире моды, музыки, видеоигр, кино, анимации и обмена опытом.

Глава Башкортостана заключил соглашение о сотрудничестве с председателем Сбербанка России Германом Грефом по применению элементов искусственного интеллекта в госуправлении. Руководитель региона обсудил встретился с главой республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны намерены расширять взаимодействие. К слову, между Уфой и Горно-Алтайском налажено авиасообщение. Предприятия партнера входят в промышленный кластер ПФО.

И вот только что мы проговорили с Главой Республики Алтай — мы являемся шефом Республики Алтай в плане развития промышленности. Ну и вы знаете, что мы очень намерены с ними сотрудничать в плане туризма прежде всего. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание на международном форуме уделили развитию транспортной и дорожной инфраструктуры. На встрече с генеральным директором акционерного общества «Мостострой-11» Николаем Руссу говорили о строительстве Бельского моста в Стерлитамаке. Его планируют завершить раньше срока. В августе намерены закончить возведение опор на объекте.

В дальнейшем закупаем металл и будем монтировать пролетное строение, есть желание построить объект раньше срока, но пока конкретные даты говорить не будем, но такое желание, потому что наша компания все объекты строит досрочно. В Башкирии мы не в первый раз, лет десять назад, если не ошибаюсь, мы строили развязку около аэропорта и дорогу М-12. Николай Руссу, генеральный директор АО «Мостострой-11»

Башкортостан также вошел в тройку регионов-лидеров по уровню развития рынка газомоторного топлива. По количеству открытых заправок голубого топлива республика заняла первое место в России — их сейчас более шестидесяти.

Как отмечают эксперты, несмотря на санкционное давление западных стран и переориентацию России на сотрудничество с государствами БРИКС, именно опорные регионы России укрепляют экономические связи не только внутри страны, но и с внешним миром.

Этот форум, он, очевидно, показывает, что мы открыты для мира. Мы не скрываемся, мы не прячемся, мы открыты, мы готовы принимать технологии и методики и готовы также щедро ими делиться. Александр Карелин, сенатор Российской Федерации, герой России, трёхкратный олимпийский чемпион

Потенциал Башкортостана безграничен, уверены известные политики. Богатство республики — это его жители.

Могу сказать, что у меня жена из Башкирии, теща из Башкирии. Башкирию люблю, у нас хорошие отношения с главой. Он понимает и важность региона. И в промышленном, и в экологическом плане у вас красивейшие места. Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы России

Компании из Башкортостана ждут в разных частях мира.

Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Башкортостаном. В ноябре 2024 года я посетил республику и был очень рад, что мой визит состоялся. Тогда же я дал обещание вернуться в регион уже в ноябре 2025 года на Международную неделю бизнеса. Я вижу очень много общих тем, которые касаются кухни, культуры, прочих социальных, политических и экономических вопросов. Даниэль Ндумбаро, министр юстиции и конституционных дел Объединённой Республики Танзания

Динамично развиваются отношения и у Башкортостана с Беларусью.

Мы зашли в Башкортостан с производством, организовали там производство троллейбусов, зерносушильных комплексов, и это сотрудничество достаточно динамично развивается. За прошлый год в Башкортостан было порядка трех визитов разных высших должностных лиц. Александр Рогожник, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России