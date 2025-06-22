Соглашения на 100 млрд рублей и 3 место в рейтинге инвестклимата: Башкирия закончила работу на ПМЭФ

Около тридцати соглашений на сто миллиардов рублей. Именно столько инвестпроектов и намерений заключили представители делегации Башкортостана во главе с Радием Хабировым на полях Петербургского международного экономического форума — площадке, где определяют, как будет развиваться наша страна и каким образом будут выстраиваться отношения с зарубежными партнёрами.
Более 20 тысяч участников из 140 стран мира, причем многие из недружественных стран, приехали на Петербургский международный экономический форум. Огромное число бизнесменов, политиков и госслужащих спешат на переговоры, знакомятся друг с другом, чтобы не только наладить контакты. За 28 лет существования одного из главных экономических событий страны и сосчитать сложно, сколько было проведено встреч. Главный результат — это привлечение инвестиций, создание или обновление предприятий и появление новых рабочих мест.
И такие задачи преследовали участники делегации Башкортостана. Стенд республики ярко выделялся среди всех остальных. Шестиметровая фигура медведя с мини-версией дворца борьбы и небоскребы межвузовского кампуса не оставляли гостей равнодушными. Особенно если на их фоне выступали музыканты группы Ay Yola с хитом «Хомай».
Высоко оценил научно-технологический потенциал республики вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Он уверен, будущий кампус и подготовленные там специалисты обеспечат экономический рост не только региона, но и всей страны.
Как и в прошлом году, Башкортостан вновь закрепил пальму первенства в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Республика поделила третье место с Московской областью. Эксперты агентства стратегических инициатив анализировали условия ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также направления: недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки, экспорт, инфраструктура, кадровый потенциал и уровень конкуренции.
Такой высокий результат — заслуга региональной управленческой команды по взаимодействию с бизнес-сообществом, считают эксперты. Башкортостану удалось сохранить третье место за счёт постоянной работы над улучшением показателей.
Деловая активность на форуме была насыщенной. За 7 миллиардов рублей в Ишимбае построят маслоэкстракционный завод. Продукцию будут поставлять в Китай и другие регионы. С гендиректором «Росагролизинга» Павлом Косовым Радий Хабиров договорился о создании в регионе сети машинно-технологических станций. Стороны также обсудили планы по созданию учебного класса компании в аграрном университете, чтобы обучать студентов лизинговой работе.
Республика укрепляет сотрудничество и в сфере развития беспилотной авиации — в подготовке специалистов и автоматизации процессов вылета дронов на задания. Такое соглашение было достигнуто с генеральным директором государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом. А вот поддерживать и продвигать уникальную продукцию, произведенную в Башкортостане, станет намного проще благодаря соглашению с Минэкономразвития России и Роспатентом.
Главы Башкортостана и Дагестана также укрепили межрегиональные связи. Новые перспективы открываются в отношениях с Томской и Ульяновской областями, также с давним дружественным субъектом — Донецкой Народной Республикой.
Башкортостан теперь будет активнее сотрудничать и с Якутией в сфере креативной экономики — развивать творческие индустрии в мире моды, музыки, видеоигр, кино, анимации и обмена опытом.
Глава Башкортостана заключил соглашение о сотрудничестве с председателем Сбербанка России Германом Грефом по применению элементов искусственного интеллекта в госуправлении. Руководитель региона обсудил встретился с главой республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны намерены расширять взаимодействие. К слову, между Уфой и Горно-Алтайском налажено авиасообщение. Предприятия партнера входят в промышленный кластер ПФО.
Особое внимание на международном форуме уделили развитию транспортной и дорожной инфраструктуры. На встрече с генеральным директором акционерного общества «Мостострой-11» Николаем Руссу говорили о строительстве Бельского моста в Стерлитамаке. Его планируют завершить раньше срока. В августе намерены закончить возведение опор на объекте.
Башкортостан также вошел в тройку регионов-лидеров по уровню развития рынка газомоторного топлива. По количеству открытых заправок голубого топлива республика заняла первое место в России — их сейчас более шестидесяти.
Как отмечают эксперты, несмотря на санкционное давление западных стран и переориентацию России на сотрудничество с государствами БРИКС, именно опорные регионы России укрепляют экономические связи не только внутри страны, но и с внешним миром.
Потенциал Башкортостана безграничен, уверены известные политики. Богатство республики — это его жители.
Компании из Башкортостана ждут в разных частях мира.
Динамично развиваются отношения и у Башкортостана с Беларусью.
По итогам форума представители делегации Башкортостана заключили более тридцати соглашений на общую сумму порядка ста миллиардов рублей. Новым драйвером стали креативные индустрии. Президент России поручил регионам и федеральному правительству активнее развивать всё, что связано с наукой, культурой, искусством и творчеством. Чтобы все жители страны могли не только увеличивать свои доходы и строить карьеру, но и получать новые компетенции, в том числе в зрелом возрасте.