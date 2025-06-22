В Башкирии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

22 июня в 4 утра фашистские войска напали на Советский Союз. Началась страшная и кровопролитная война. Память погибших, а их 27 миллионов человек, почтили акцией «Свеча памяти». Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня по всей России зажигаются тысячи огней. К мероприятию присоединились города и районы республики. Всё меньше становится тех, кто помнит, как начиналась трагедия длиною в 1418 дней и ночей. Но даже спустя 84 года они отчётливо помнят то 22 июня.

Он помнит, как ребёнком ещё до конца не осознавал, что произошло. Но по испуганным лицам родителей и прибежавших соседей понял: случилось страшное. Тогда и в кошмарных снах они не могли представить, что война продлится почти 4 года и унесёт жизни 27 миллионов советских граждан. А многим детям, как и Марату Муллагалямову, придётся взвалить на себя непосильный труд.

Отца он больше не увидит. Старший лейтенант Сабит Муллагалямов погибнет на фронте зимой 43-го года в Украине. Точное место так и не найдено. Сам Марат Муллагалямов будет заготавливать лес, сено, помогать маме поднимать на ноги сестрёнку, которой к началу войны едва исполнился год. В Парке Победы у Вечного огня почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

Трудно представить, как многие их ровесники тогда наравне со взрослыми встали на защиту. Приписывали себе лишние года, лишь бы попасть на фронт. Они и в самом деле рано повзрослели. В Иглинском районе минутой молчания почтили тех, чьи жизни оборвала война. Самая кровопролитная в истории человечества.

А в Бирске местные жители отстояли вахту памяти. С 6 часов вечера до 4 утра караул стоял у памятника павшим воинам-землякам в окружении бирян, что пришли в День скорби и памяти отдать дань уважения героям. Нескончаемый поток людей со свечами шёл как подтверждение словам на мемориале «Никто не забыт, ничто не забыто».