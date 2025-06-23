Из Хайбуллинского района в армию отправились ещё 15 ребят

Защитники Отечества. До завершения весенней призывной кампании – 2025 осталось меньше месяца. Отдать долг Родине отправились и 15 ребят из Хайбуллинского района. Большинство из них идут в армию осознанно и зная, где и в каких родах войск хотят служить.



Это уже шестая отправка из села Акъяр в ходе текущей призывной кампании. Проводить новобранцев пришли родители, друзья и родственники. У Татьяны Хуртиной отправляются в армию сразу два сына-близнеца.

Все призывники проходят обязательный медосмотр на призывном пункте, чтобы определить свою готовность к военной службе. После этого их направят в расположения воинских частей на территории России. Принимать участие в специальной военной операции срочники не будут. А по возвращении домой смогут снова восстановиться на своих рабочих местах.