В Башкирии посеяли медоносные культуры для пчёл

В Башкирии в этом году на кормовых полях посеяли овёс для животных, а также донник, синяк и фацелию для пчёл. По словам сотрудницы заповедника «Шульган-Таш», последние четыре года оказались непростыми для пчёл из-за природных аномалий, которые привели к нехватке кормов.
Биологи рассчитывают, что медоносные культуры помогут пчелам восстановиться в этом сезоне. Однако из-за обилия влаги посевы задержались. Всходы только начинают появляться, поскольку луга не успели высохнуть в срок.
Фото: заповедник «Шульган-Таш», ТГ.