В Башкирии посеяли медоносные культуры для пчёл

В Башкирии в этом году на кормовых полях посеяли овёс для животных, а также донник, синяк и фацелию для пчёл. По словам сотрудницы заповедника «Шульган-Таш», последние четыре года оказались непростыми для пчёл из-за природных аномалий, которые привели к нехватке кормов.