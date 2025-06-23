В Башкирии посеяли медоносные культуры для пчёл

В Башкирии в этом году на кормовых полях посеяли овёс для животных, а также донник, синяк и фацелию для пчёл. По словам сотрудницы заповедника «Шульган-Таш», последние четыре года оказались непростыми для пчёл из-за природных аномалий, которые привели к нехватке кормов.

Фото №1 - В Башкирии посеяли медоносные культуры для пчёл

Биологи рассчитывают, что медоносные культуры помогут пчелам восстановиться в этом сезоне. Однако из-за обилия влаги посевы задержались. Всходы только начинают появляться, поскольку луга не успели высохнуть в срок.

Фото: заповедник «Шульган-Таш», ТГ.

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