Радий Хабиров подвел итоги участия Башкирии в ПМЭФ

Радий Хабиров подвел итоги участия делегации Башкирии в ПМЭФ, произошедшем на прошлой неделе. На оперативном совещании правительства в ЦУРе он выделил ключевые достижения, которые были озвучены на полях форума.
Руководитель региона отметил, что Башкирия второй год подряд занимает третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата среди российских регионов, разделив позицию с Московской областью.
Кроме того, Башкирия заняла третье место в пилотном рейтинге «дронофикации», уступив лишь Калужской и Рязанской областям.
Республика также вошла в тройку лидеров по развитию газомоторного топлива, уступив только Санкт-Петербургу и Ростовской области. По количеству введенных газовых заправок Башкирия стала абсолютным рекордсменом, открыв 21 новую станцию в течение года.
Фото: bashinform.ru