Радий Хабиров подвел итоги участия Башкирии в ПМЭФ

Радий Хабиров подвел итоги участия делегации Башкирии в ПМЭФ, произошедшем на прошлой неделе. На оперативном совещании правительства в ЦУРе он выделил ключевые достижения, которые были озвучены на полях форума.

Руководитель региона отметил, что Башкирия второй год подряд занимает третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата среди российских регионов, разделив позицию с Московской областью.

Кроме того, Башкирия заняла третье место в пилотном рейтинге «дронофикации», уступив лишь Калужской и Рязанской областям.

Это большая и перспективная работа, которая определит перспективы развития промышленности и в целом жизни в нашей стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика также вошла в тройку лидеров по развитию газомоторного топлива, уступив только Санкт-Петербургу и Ростовской области. По количеству введенных газовых заправок Башкирия стала абсолютным рекордсменом, открыв 21 новую станцию в течение года.