В уфимским вузе встретили Ольгу Бузову

В Уфу прибыла знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова. Ее встретили с традиционным башкирским гостеприимством: в номере для неё подготовили цветы, башкирский чай и сладости с запиской на родном языке.

Известно, что визит Ольги в Уфу связан с новым выпуском проекта «Ольга Бузова» в одном из университетов столицы.

В рамках этого шоу ей предстоит познакомить зрителей с образовательными программами и студенческой жизнью в российских вузах, а также пропагандировать высшее образование.