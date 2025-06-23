В Башкирии проверили территории на наличие личинок саранчи

Саранча под наблюдением. На приграничных территориях Башкортостана, Оренбургской и Челябинской областей проведены совместные обследования с целью мониторинга саранчовых вредителей. Личинки итальянского пруса в республике не выявлены. Специалисты Россельхозцентра обнаружили личинки нестадных видов насекомых.

Полевые обследования будут продолжены в других районах республики. В случае выявления роста численности вредителей сельхозпроизводителям и сельским советам будут направлены предупредительные сообщения для организации своевременной обработки сельхозугодий. Что касается Хайбуллинского района, обследованные площади не превысили экономический порог вредоносности. На пастбищах выявлено около 3 особей саранчи на квадратный метр.