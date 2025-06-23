Боец из Башкирии вернулся в отпуск из зоны СВО

Уроженец села Кушнаренково Юрий Дьяконов, известный под позывным «Лесник», недавно вернулся в отпуск после службы в зоне специальной военной операции.

После окончания восьмого класса в местной школе №1 Юрий поступил в профессиональное училище, где освоил профессию водителя и тракториста-машиниста. С 1992 по 1993 год он проходил срочную службу в военно-воздушных силах и продолжал работать водителем. Вернувшись к гражданской жизни, «Лесник» трудился в различных организациях, включая райсельхозтехнику, колхоз «Новая заря», ОАО «Башавтогазсервис» и Кушнаренковское ДРСУ.

В 2022 году в составе гуманитарного конвоя боец начал возить грузы в Луганскую и Донецкую республики, совершив 22 поездки на большегрузной фуре в эти регионы.

В 2023 году Юрий подписал контракт с Минобороны РФ для продолжения своей военной службы.

Это было обдуманное решение. Считаю себя патриотом страны, и там я буду защищать покой и мирную жизнь своей семьи и страны. Это святое дело – защищать свое Отечество. Надо довести начатое дело до конца, уничтожить нацизм, который угрожает нам. позывной «Лесник»

Вся мужская часть семьи Дьяконовых сейчас находится в зоне боевых действий. Младший сын Максим с позывным «Дьяк» ушел на фронт добровольцем в 2022 году. Он служит пулеметчиком в башкирском батальоне им. Шаймуратова и участвует в боях под Угледаром. Старший сын Сергей, с позывным «Фрост», стал оператором беспилотников и воевал под Бахмутом. Юрий уже два года не виделся с сыновьями, но искренне гордится их выбором.

Сейчас боец выполняет задачи в составе взвода управления гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Он отвечает за доставку боеприпасов к 152-мм пушкам на вверенном ему грузовом «КаМАЗе», а также обеспечивает личный состав продуктами питания.

Короткий отпуск он старается провести с семьей, встретившись с дочерьми и внуками, которых у него целых девять.

Ефрейтор контрактной службы Юрий Дьяконов был удостоен медалей Жукова и имени М. Шаймуратова за выполнение боевых задач. Командование также представило его к медалям «За боевое отличие» и «Суворова».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).