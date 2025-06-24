В Башкирии выпало 123% месячной нормы дождевых осадков

В Башгидрометцентре рассказали, то количество выпавших в республике осадков уже превысило норму. В регионе выпало 123% месячной нормы осадков.

Как отметили специалисты, больше всего осадков выпало в горных районах. Так, на метеостанции Зилаир выпало до трех месячных норм, а на метеостанции Белорецк – до двух месячных норм.