В Башкирии выпало 123% месячной нормы дождевых осадков

В Башгидрометцентре рассказали, то количество выпавших в республике осадков уже превысило норму. В регионе выпало 123% месячной нормы осадков.
Как отметили специалисты, больше всего осадков выпало в горных районах. Так, на метеостанции Зилаир выпало до трех месячных норм, а на метеостанции Белорецк – до двух месячных норм.
На метеостанции Дема в Уфе выпало близкое к норме количество осадков – 102%. Обильные дожди также привели к росту уровней воды на горных реках (5-19 см за сутки) и к понижению высокой пожароопасности до низких классов.