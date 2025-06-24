В Уфе жильцы аварийного дома остались без воды

В Уфе жители почти месяц живут без капли воды. Двухэтажной постройке почти сто лет. Половина жильцов съехала после выделения денежной компенсации, другие – в ожидании средств. Но воду им уже отключили.

Вернуться на полвека назад пришлось после того, как 6 июня краны пересохли. Воды в доме нет. Пустующие емкости закончились – все заполнены водой. Ведра, баки, бутылки, кастрюли стоят и в ванной, и в туалете, и на кухне. Заложниками ситуации стали и пенсионеры, и семьи с детьми. За водой всем домом ходят на уличную колонку. Но и та дает сбой.

Дом, построенный в 1937 году, давно признан аварийным и подлежит сносу. Вопрос о расселении пока решился частично: половине жильцов деньги поступили, а вот другим нет.

Сюда приезжали представители и местной администрации и Уфаводоканала. Но вопрос так и не решился. В очередной раз специалисты приехали сегодня, после того как узнали, что здесь съемочная группа.