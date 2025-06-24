Башкирия вошла в топ-10 регионов по количеству смотровых площадок

Башкортостан находится в десятке лидеров по количеству смотровых площадок. Рейтинг регионов был составлен сервисом «Яндекс Карты». Наибольшее количество оценок в приложении получили скалы Зубы Шурале, известные своими живописными видами и чистым горным воздухом.

На втором месте – смотровая площадка на реке Белой в селе Кушнаренково, где посетители могут увидеть настоящий самолет Ан-24. И замыкает тройку лидеров обзорная площадка в национальном парке «Башкирия» с видом на ущелье, водохранилище и гидроэлектростанцию.