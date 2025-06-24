В Уфе стартовал бесплатный фитнес-проект для пожилых

В Уфе стартовал бесплатный проект для пенсионеров и тех, кто перешагнет 60-летний рубеж. Под руководством тренеров они занимаются физкультурой на свежем воздухе и получают рекомендации по правильному питанию. Таким образом жителей столицы приучают к здоровому образу жизни.

Здесь никто не гонится за рекордами, но заряд бодрости получают все. В парке Якутова дважды в неделю тренируются те, кто не желает сидеть дома, а хочет проводить время на свежем воздухе, чтобы всегда оставаться в форме и в хорошем настроении.

Здесь действительно образовался свой круг. Здесь образовалось такое комьюнити, где собираются люди примерно одного возраста, и, соответственно, сюда приходят не просто потренироваться, а посмеяться, пообщаться, пошутить там. И это здорово повышает общее настроение. Вот люди пишут отзывы, участники и говорят о том, что в какой-то степени проект даже изменил их жизнь. Алик Аллаяров, фитнес-тренер проекта «Второе дыхание. Фитнес для пожилых»

Проект направлен не только на укрепление физического состояния, но и на профилактику социальной изоляции. Участники получают возможность регулярно общаться, включаться в общий ритм и чувствовать себя частью сообщества.

У меня подруги Рая, Лира. Мы раньше тоже занимались, у Шамиля Гайсина занимаемся. Но здесь я рядышком живу. На свежем воздухе заниматься вообще красота. София Ямалдинова, участница проекта «Второе дыхание. Фитнес для пожилых»

Тело совсем стало другое. Более податливое, ушли боли, не скрипят колени. Перестали болеть стопы, поясница. Татьяна Буканина, участница проекта «Второе дыхание. Фитнес для пожилых»

Здесь есть три группы в зависимости от уровня подготовки. Кто-то давно занимается, кто-то только начинает. Но темп находят общий.

Первый раз проходит этот проект. Мы благодарны фонду гранда главы республики за то, что выделили нам средства. Ну и надеемся, что в будущем мы тоже это продолжим. Есть разные наметки, разные задумки. Алик Аллаяров, фитнес-тренер проекта «Второе дыхание. Фитнес для пожилых»