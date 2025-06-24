В Стерлитамаке наполовину готова новая школа на 1000 учеников

В Стерлитамаке строящаяся школа готова наполовину. Учебное заведение более чем на тысячу учеников возводится в микрорайоне Прибрежный, где идет активная застройка жилья. В школе планируют развивать как инженерные направления, так и творческие. Сдать объект планируют в конце этого года, а весной уже начнутся уроки.

Штробление канала под будущий электрокабель. По всему зданию нужно будет проложить сотни, если не тысячи метров сетей. На других этажах штукатурят стены, ведут обустройство вентиляции. Скоро уже планирует приступить к внутренней отделке и фасадным работам. Это четырехэтажное здание будущей школы, в которой будут учиться более 1000 учеников. Срок сдачи – конец этого года.

Столовая с просторным пищеблоком будет рассчитана на то, чтобы одновременно могли обедать 500 детей. Особая гордость – два спортзала. Один из них настолько просторный, что сможет принимать не только местные, но и республиканские соревнования школьников по самым разным видам спорта. В школе намерены развивать и творческие направления школьников.

Одним из приоритетных направлений будет инженерное образование. Для этого здесь появятся лаборатории, специальные классы для различных дисциплин, к примеру, роботехники и управления дронами. Дополнением к этому будут занятия по архитектуре и дизайну.