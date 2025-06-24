В Башкирии температура воздуха держится ниже сезонной нормы

Последняя неделя в Башкортостане протекает с температурой заметно ниже сезонной нормы. Прохлада, дожди и грозы распространились на весь регион. До конца июня температура не поднимется выше +18...+22 °C, осадки будут практически ежедневными.

В конце этой недели вероятны ливни. Но пока что возвращение настоящего лета не ожидается и в июле. Как минимум первые три недели в крупнейших городах республики пройдут в частых дождях. В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске и Октябрьском дневные максимумы будут находиться на уровне +18...+24 °C. Атмосферное давление будет пониженным.