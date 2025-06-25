В Башкирии для женщин из семей бойцов СВО организовали встречу на экоферме

Женский клуб «УспешнаЯ» организовал встречу для жен, матерей и вдов участников специальной военной операции. Местом проведения стала экоферма «Башкирская коза», расположенная на живописном берегу Нугушского водохранилища.

Участницам провели экскурсию, угостили травяным чаем и местным сыром. Также они поучаствовали в мастер-классах и показали себя в танцевальных флешмобах, а завершился день песнями под гитару.

Участницы клуба выразили огромную благодарность организаторам и неравнодушным работодателям за содействие в проведении мероприятия.

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