Летчик-инструктор из Уфы готовится к новому рекорду

Летчик-инструктор Александр Лынник готовится к мировому рекорду. В его планах совершить прыжок из стратосферы на Южный полюс Земли, а конкретно – на антарктическую станцию «Восток». При этом в прошлом году Александр из стратосферы приземлился на Северный полюс с высоты более 10 тысяч метров.

В этот раз подвиг будет сложнее, высота больше – около 12 тысяч метров, а температура за бортом будет достигать -100 градусов. Идея прыжка принадлежит Герою России, летчику-космонавту Михаилу Корниенко. Александр Лынник говорит, что это патриотическая акция, но также несет в себе практическую задачу.