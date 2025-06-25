Летчик-инструктор из Уфы готовится к новому рекорду

Летчик-инструктор Александр Лынник готовится к мировому рекорду. В его планах совершить прыжок из стратосферы на Южный полюс Земли, а конкретно – на антарктическую станцию «Восток». При этом в прошлом году Александр из стратосферы приземлился на Северный полюс с высоты более 10 тысяч метров.
В этот раз подвиг будет сложнее, высота больше – около 12 тысяч метров, а температура за бортом будет достигать -100 градусов. Идея прыжка принадлежит Герою России, летчику-космонавту Михаилу Корниенко. Александр Лынник говорит, что это патриотическая акция, но также несет в себе практическую задачу.
Прыжок из стратосферы планируется в ноябре. У Александра Лынника сейчас идет серьезная подготовка к нему. Он будет прыгать с парашютом, восходить на горы, проходить испытания в центре имени Юрия Гагарина. В столичной клинике он также проходит гипокситерапию – это процедура, имитирующая вдыхание горного воздуха. По трубкам подается 10 процентов кислорода – вдвое меньше, чем в обычной атмосфере. Специально для Александра терапия усилена физической активностью.