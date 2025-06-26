В Башкирии проходит бесплатная вакцинация питомцев

В Башкортостане с 1 по 30 июня на государственных ветеринарных станциях проходит акция «Домашний питомец». Она проводится в связи с увеличением количества очагов бешенства на территории республики. Жители на льготных условиях могут вакцинировать, стерилизовать и чипировать мелких домашних животных – собак и кошек.
По законодательству, владельцы обязаны обеспечивать своевременное проведение прививок. В ветклиниках владельцы домашних животных могут бесплатно вакцинировать питомцев. А для чипирования кошек и собак предусмотрена лишь оплата за сам чип. Акция «Домашний питомец» завершится 30 июня.