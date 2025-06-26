В Башкирии начали производить силикатные блоки

В Башкортостане запустили выпуск нового строительного материала – стенового силикатного блока. Это единственный в ПФО завод, который производит данный вид продукции. Новый материал высокопрочен и экологичен. Инвестиции в производство составили 15 миллионов рублей.

Умный аппарат железными «пальцами» не просто перекладывает кирпичи. Он, можно сказать, их сканирует. Бракованное изделие безжалостно разрушается. Процесс автоматизирован, оператор лишь настраивает. С недавних пор на заводе появилась новая оснастка для китайского пресса – он формует силикатные блоки.

Запуск линии напрямую связан с застройщиками. После неоднократных встреч с ними производители вняли жалобам на низкую прочность стройматериалов. Рынок переполнен бетонными блоками кустарного производства. Так и было принято решение запустить новый продукт. Он показывает высокую прочность. Купленный в другом месте при лабораторных испытаниях трещит по швам. Вообще чтобы назвать материал качественным, ему нужно соответствовать ряду характеристик.

Расположенный в деревне Кабаково завод единственный имеет лицензию в ПФО на выпуск стенового силикатного блока. Инвестиции в производство составили порядка 15 миллионов рублей.

Внешне новый блок похож на керамзитобетонный. Размеры привычны для каменщиков. Но преимуществ, говорит руководство завода, больше. Кроме того, его можно использовать и в качестве межквартирной перегородки. Так как его толщина меньше кирпича, высвобождается полезная жилая площадь.