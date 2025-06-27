В Башкирии управленцы России посетили индустриальный парк «Уфимский»

Российские управленцы посетили индустриальный парк «Уфимский». Среди них – банкиры и директора промышленных производств. Они проходят обучение в рамках программы подготовки управленческих кадров «Доктор государственного управления». Сама программа устроена так, что ее участники получают знания через обмен опытом с коллегами со всей страны. Для гостей был организован выездной модуль «Баланс межнациональных и межконфессиональных отношений».

Оказалось, Республика Башкортостан реально, я считаю, лидер в области межнациональных и межконфессиональных отношений.

Алексей Бураков, советник генерального директора по устойчивому развитию Росхим

Для меня это первый приезд в Уфу и в Башкирию вообще. Прекрасные совершенно впечатления о республике. Очень красиво, очень доброжелательно.

Юлия Пономарева, участник программы «Доктор государственного управления»

Во время экскурсии гости посетили несколько предприятий, занимающихся изготовлением сельхозоборудования. Они узнали, какие производства имеет индустриальный парк и как они устроены.

Они ознакомились с производственной деятельностью компании «Амкодор», после чего посетили компанию «Ультрадекор» и «Ультрадизайн», и как раз сейчас они посещают компанию «Россильбер».

Артём Пензин, директор управляющей компании индустриального парка «Уфимский»
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии