В Башкирии управленцы России посетили индустриальный парк «Уфимский»

Российские управленцы посетили индустриальный парк «Уфимский». Среди них – банкиры и директора промышленных производств. Они проходят обучение в рамках программы подготовки управленческих кадров «Доктор государственного управления». Сама программа устроена так, что ее участники получают знания через обмен опытом с коллегами со всей страны. Для гостей был организован выездной модуль «Баланс межнациональных и межконфессиональных отношений».