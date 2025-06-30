От подготовки до выплат: что нужно знать о мобилизационном резерве в Башкирии

В военном комиссариате Башкортостана рассказали, какие льготы ждут участников мобилизационного резерва. Напомним, это граждане в запасе, которые находятся в наиболее мобготовом состоянии. Но войти в резерв можно только при определённых условиях, к примеру, до 52 лет рядовые, офицеры до 67 лет.

Разумеется, не должно быть задержаний, судимостей. Программа подготовки позволит гражданам за время пребывания в мобилизационном людском резерве пройти теоретический и практический курсы боевой подготовки, в том числе курс практических стрельб из стрелкового оружия, танка, курсы практического вождения на боевой технике, принять участие в военных парадах; получить очередное воинское звание и государственные награды.