В 2025 году в Башкортостане отремонтируют 740 км дорог

На заседании в формате «Транспортного часа» рассмотрели развитие уличной сети Уфы. Благоустройство продолжается и на гостевых улицах, таких как Ленина, Цюрупы, Чернышевского, и в отдаленных от центра. Важный этап — запуск осенью этого года реконструированной улицы Пугачёва и обновлённого арочного моста через реку Белую в районе Южного выезда из Уфы.

Глава Башкортостана обратил внимание на необходимость комплексного благоустройства прилегающей к этим объектам территории. Что касается дорог, то в 2025 в регионе планируют отремонтировать 740 км региональных и межмуниципальных дорог. В регионе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строители уже приступили к работам на 65 участках. Обновят и подъездные пути к садовым некоммерческим товариществам. Продолжится модернизация и федеральных трасс.