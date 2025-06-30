Ученые Уфы получили новый лазерный 3D-сканер

В лаборатории Межвузовского студенческого кампуса появился современный лазерный 3D-сканер. Он способен за короткое время отсканировать по сути любой предмет и воссоздать объемную копию на компьютере с замерами всех параметров и с высокой точностью. Таким образом, ученые Уфимского университета науки и технологий могут помочь в запуске производства новых изделий. А еще дать ответ, как и из каких материалов сделана деталь.

И таких точек может потребоваться не один десяток. От них зависит точность измерений. Лазерным 3D-сканером ученые проходят по точкам, и параллельно на экране ноутбука вырастает объемная модель со всеми деталями. В данный момент по заказу индустриального партнера — это узел камеры сгорания газотурбинного двигателя БПЛА. Сканер появился недавно. Он поможет в контроле изделий, полученных при помощи аддитивной печати. Точность — до 0,15 миллиметра.

Одним из преимуществ является мобильность. Сканер легко собирается, а значит, с ним можно выезжать на производственные площадки. К слову, лаборатории Уфимского университета могут также помочь с импортозамещением деталей. К примеру, в авиастроении или нефтехимической отрасли.

Ученые при помощи специального микроскопа могут дать ответ, из каких материалов и по какой технологии произведено то или иное изделие. И даже установить причину поломки. Аппарат может различать объекты, которые в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Можно вычислить структуру и химический состав образца. Сейчас, по сути, идет работа над материалом будущего.

В последние годы в республике уделяется самое пристальное внимание развитию науки. Башкортостан стабильно попадает в Топ-10 рейтинга научно-технологического развития. Был создан Госкомитет по науке и высшему образованию, появились студенческий кампус, запустились множество лабораторий с самым передовым оборудованием. Идет поддержка ученых через гранты и премии, оплачиваются стажировки.