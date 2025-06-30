Башкирия продолжает шефство над Красным Лучом в ЛНР

Вице-премьер Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов во время рабочей поездки в Луганскую народную республику встретился с главой администрации города Красный Луч Сергеем Соловьевым. Как известно, наша республика взяла шефство над этим регионом еще в 2022 году.