Башкирия продолжает шефство над Красным Лучом в ЛНР

Вице-премьер Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов во время рабочей поездки в Луганскую народную республику встретился с главой администрации города Красный Луч Сергеем Соловьевым. Как известно, наша республика взяла шефство над этим регионом еще в 2022 году.
В первую очередь меры были нацелены на укрепление духа местных жителей, возвращение им веры в будущее и создание условий для устойчивого развития. Сергей Соловьев поблагодарил Башкортостан за поддержку и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.