В Башкирии открыли базу отдыха «Живой родник»

Танцы с артистами национального ансамбля, шоу-программа, розыгрыш подарков и не только. Так прошло торжественное открытие базы отдыха «Живой родник» в Иглинском районе. На мероприятии присутствовала министр предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко. Конечно, открытие не обошли стороной и жители Иглинского района, блогеры и все желающие.
Момент, которого ждали многие. Торжественное открытие базы отдыха «Йәншишмә», или же «Живой родник», в деревне Блохино. Турбаза уже успела полюбиться жителям республики и оставила только приятные впечатления.
Список мест для отдыха в регионе пополнился еще одним глэмпингом. С идеей создания турбазы выступили семьи Аюповых и Ганеевых. Тогда, два года назад, их поддержали в администрации района, и теперь среди дубового леса расположились 11 гостевых домов.
В домах есть душ, а для тех, кто предпочитает попариться, – баня. Помимо этого, чан на дровах и бассейн. На территории каждого дома своя мангальная зона.
Но и это еще не всё. В основном большой акцент делается на спортивных активностях. В планах – построить веревочный парк среди дубов, футбольное и волейбольное поля, проложить велосипедную дорожку, а зимой – лыжи и хоккейную площадку. В день торжественного открытия гости глэмпинга могли познакомиться с турбазой поближе.
База отдыха «Живой родник» расположилась в тихом, отдаленном месте. А самое главное, что она находится всего в 25 километрах от Уфы.
Глэмпинг – явление в России хоть и новое, но развивается оно быстрыми темпами. Наша республика не исключение. Ведь иногда необходимо отдыхать душой и телом вдали от городской суеты.