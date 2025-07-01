В Башкирии открыли базу отдыха «Живой родник»

Танцы с артистами национального ансамбля, шоу-программа, розыгрыш подарков и не только. Так прошло торжественное открытие базы отдыха «Живой родник» в Иглинском районе. На мероприятии присутствовала министр предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко. Конечно, открытие не обошли стороной и жители Иглинского района, блогеры и все желающие.

Момент, которого ждали многие. Торжественное открытие базы отдыха «Йәншишмә», или же «Живой родник», в деревне Блохино. Турбаза уже успела полюбиться жителям республики и оставила только приятные впечатления.

Список мест для отдыха в регионе пополнился еще одним глэмпингом. С идеей создания турбазы выступили семьи Аюповых и Ганеевых. Тогда, два года назад, их поддержали в администрации района, и теперь среди дубового леса расположились 11 гостевых домов.

Первый раз это место я увидел года два назад, и прям мне открылась картинка, что здесь должна быть база отдыха, чтобы все отдыхали у нас, именно в самых красивых местах Башкирии, в Иглинском районе среди дубов. Илюс Аюпов, основатель глэмпинга «Живой родник»

В домах есть душ, а для тех, кто предпочитает попариться, – баня. Помимо этого, чан на дровах и бассейн. На территории каждого дома своя мангальная зона.

Мы продолжаем работу с предпринимателями в этом направлении. Очень рады всех предпринимателей поддерживать, но здесь, конечно, планы у нас большие. Сделать здесь и детский городок, конечно же, и ресторан, и банкетный зал. Мы будем вместе эти планы реализовывать. Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

Но и это еще не всё. В основном большой акцент делается на спортивных активностях. В планах – построить веревочный парк среди дубов, футбольное и волейбольное поля, проложить велосипедную дорожку, а зимой – лыжи и хоккейную площадку. В день торжественного открытия гости глэмпинга могли познакомиться с турбазой поближе.

База отдыха «Живой родник» расположилась в тихом, отдаленном месте. А самое главное, что она находится всего в 25 километрах от Уфы.

Сегодня это еще раз, наверное, победа того, что предпринимательство в непростое время вкладывает свои деньги, силы, возможности, чтобы создавать такие точки притяжения. Я поздравляю предпринимателей, поздравляю иглинцев, Иглинский район с тем, что делается все возможное для продвижения предпринимательства и туризма на территории Республики Башкортостан. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан