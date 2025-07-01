В Башкирии футбольная секция осталась без спортзала

Футболисты из детской секции в Уфимском районе остались без спортзала. Об этом заявляют их родители. Спортивный клуб не вносят в расписание тренировок в местном доме культуры, где находится помещение для занятий. В администрации же заявляют, что проблема — в самой организации работы секции. Подробности далее.

Свою бывшую тренировочную площадку они теперь могут увидеть пока только на кадрах старых роликов. Частная спортивная секция проводила здесь занятия на протяжении четырёх лет. Но с осени прошлого года двери для юных футболистов закрыты.

Руководитель клуба и тренер Динар Шайбаков говорит, что изначально спортзал закрыли на ремонт, но уже после проведения работ возобновить тренировки он не смог.

В администрации района заявляют, что всё было сделано ради безопасности детей. Мол, секция частная, документов тренер не предоставлял. Сейчас нужные документы руководитель клуба предоставил, они находятся на рассмотрении в администрации Уфимского района.