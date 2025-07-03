Бойцы полка «Башкортостан» получили награды на передовой

Достойные сыны Башкортостана. Группу военнослужащих из республики отметили медалями Минигали Шаймуратова. Государственные награды на передовой вручил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.
Наград удостоились военные ремонтной роты полка «Башкортостан». Именно они обеспечивают бесперебойную работу техники и оружия. В целом подразделение демонстрирует высокий уровень результатов, успешно выполняет задачи, поставленные перед ним в ходе боевых действий.
Также высоко оценили бойцов, служащих в Донецкой народной республике. Полк 1219 сформирован из мобилизованных Башкортостана. Государственная награда является признанием мужества и самоотверженности наших земляков перед Отечеством.
Также во время рабочей поездки на Донбасс вице-премьер побывал в военном госпитале, где поздравил медицинских работников с прошедшим профессиональным праздником. Благодаря усилиям людей в белых халатах военнослужащие быстрее восстанавливаются и возвращаются на позиции. «Медики — надежная опора для каждого солдата», — отметил Ирек Сагитов.
Даже во фронтовых условиях земляки стараются создавать комфортные условия. Выращивание овощей, содержание домашнего скота, доставленного из республики. Это не просто ферма. А знак того, что жизнь продолжается несмотря ни на что. И даже в сложнейших условиях наши защитники сохраняют тепло и любовь к родной земле.