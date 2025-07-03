Бойцы полка «Башкортостан» получили награды на передовой

Достойные сыны Башкортостана. Группу военнослужащих из республики отметили медалями Минигали Шаймуратова. Государственные награды на передовой вручил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.

Наград удостоились военные ремонтной роты полка «Башкортостан». Именно они обеспечивают бесперебойную работу техники и оружия. В целом подразделение демонстрирует высокий уровень результатов, успешно выполняет задачи, поставленные перед ним в ходе боевых действий.

Находимся как раз на территории полка «Башкортостан», по поручению Главы Республики Башкортостан наиболее отличившихся бойцов наградили медалями Шаймуратова. Настроение у личного состава боевое, сейчас очень большую задачу выполняют на территории ЛНР, ребята в основном находятся на передке. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Также высоко оценили бойцов, служащих в Донецкой народной республике. Полк 1219 сформирован из мобилизованных Башкортостана. Государственная награда является признанием мужества и самоотверженности наших земляков перед Отечеством.

Я горда собой, мне очень приятно что заметили, что наградили. Нас часто навещают, поэтому мы не без внимания.поэтому мы не без внимания. позывной «Юля»

Также во время рабочей поездки на Донбасс вице-премьер побывал в военном госпитале, где поздравил медицинских работников с прошедшим профессиональным праздником. Благодаря усилиям людей в белых халатах военнослужащие быстрее восстанавливаются и возвращаются на позиции. «Медики — надежная опора для каждого солдата», — отметил Ирек Сагитов.

Оказываем первую медицинскую помощь квалифицированную, проводим оперативные вмешательства, оказываем реанимационные пособия, после стабилизации состояния больных занимаемся эвакуацией. позывной «Дед»