Жители Абзелиловского района Башкирии смогут узнать особенности нового инвестпроекта

Готовы ответить на любые вопросы местных жителей, касаемо деятельности компании. Общество с ограниченной ответственностью «Салаватское» открыло в селе Аскарово свой офис.

Руководство предприятия, которое будет вести геологоразведочные работы на территории района, намерено открыто вести диалог с людьми. Здесь жители смогут подробно узнать об инвестиционном проекте, запущенных программах целевого обучения для абзелиловцев, также рассмотреть варианты трудоустройства на комбинаты партнеров ООО «Салаватское». А в случае подтверждения запасов меди и открытия горно-обогатительного комбината работать можно будет уже дома. В плюсе окажется и бюджет района.

Необходимо, чтобы данное предприятие, юридическое лицо было зарегистрировано в данном районе. Именно с этой целью в том числе мы сейчас открыли офис, запустили процедуру перерегистрации. Ожидается, что к концу июля, в начале августа мы уже станем полноценным предприятием Абзелиловского района.

Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»
Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями