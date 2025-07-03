Жители Абзелиловского района Башкирии смогут узнать особенности нового инвестпроекта

Руководство предприятия, которое будет вести геологоразведочные работы на территории района, намерено открыто вести диалог с людьми. Здесь жители смогут подробно узнать об инвестиционном проекте, запущенных программах целевого обучения для абзелиловцев, также рассмотреть варианты трудоустройства на комбинаты партнеров ООО «Салаватское». А в случае подтверждения запасов меди и открытия горно-обогатительного комбината работать можно будет уже дома. В плюсе окажется и бюджет района.