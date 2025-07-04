В Башкирии растет число ДТП с участием подростков на питбайках

Игрушка для ребенка с риском для жизни. Мотосезон открыли не только байкеры, но и подростки. Интерес к питбайкам среди молодежи растет, как и количество ДТП. Так, только за июнь на дорогах республики погибли 5 детей. Более 700 несовершеннолетних мотолюбителей задержаны сотрудниками Госавтоинспекции.

Трагедия, о которой слышал почти каждый житель республики. В Калтасинском районе на трассе Уфа-Янаул 14-летние подростки на питбайке лоб в лоб столкнулись с легковым автомобилем. Дети погибли. Пострадал и водитель легковушки. И это не единичный случай. ДТП с участием подростков на мини-мотоциклах растут в геометрической прогрессии.

Подростки гоняют на питбайках без страха и сомнений, но только до первой аварии. Инспекторы ловят несовершеннолетних водителей практически ежедневно.

Зато слышат своих детей, которым не боятся покупать питбайки. Ведь для управления не нужно ни ПТС, ни водительского удостоверения. Однако важно понимать: это полноценное транспортное средство с объемом двигателя от 50 кубических см. А значит, скорость мини-мотоцикла может достигать до 100 км/ч.

Питбайки, мотоциклы без паспорта транспортного средства — это спортивный инвентарь. Ездить на нем могут и дети, но только в полной экипировке и в специально отведенных местах, на соревнованиях или частной территории. Появление на дорогах общего пользования запрещено правилами дорожного движения. Ведь питбайки не адаптированы для эксплуатации в населенных пунктах.

Питбайк создан для треков и закрытых площадок, никак не для городских дорог и уж тем более не для трасс. Перевозить его можно только в прицепе. Достоинства — скорость, легкость и маневренность — работают на бездорожье, а на асфальте превращают транспорт в непредсказуемый кусок металла на колесах, особенно в детских руках.

Вместе с питбайком важно приобрести экипировку, организовать обучение и место для эксплуатации. Только тогда покупка будет оправдана и безопасна.

Стойка, торможение, балансировка, объезд препятствий. Нюансов много, но именно их отработка может спасти мотолюбителя. Всему этому обучают в специализированных мотошколах, где инструкторы дают основу для уверенной езды.

На сегодняшний день существуют две мотоциклетные категории: А1 — для подростков с 16 лет и А — для совершеннолетних водителей. Так, свою мечту — управлять мототехникой — исполняет 16-летняя Полина. Навыки управления двухколесным транспортом могут получить и дети более раннего возраста. Ведь спорттехника тоже предполагает наличие хотя бы базовых навыков.