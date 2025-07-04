Радий Хабиров и Антон Котяков обсудили развитие соцобслуживания в Башкирии

Развитие службы занятости и негосударственного сектора соцобслуживания, а также меры поддержки участников СВО в республике — эти вопросы обсудили сегодня Радий Хабиров и министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Глава Башкортостана отметил, что в регионе первыми в стране начали устанавливать модульные центры занятости. А всего в республике обновили 51 такое учреждение.

Котяков подчеркнул, что благодаря этому опыту эта практика модульного строительства вошла в федеральную повестку. Также на встрече стороны обсудили создание новых соцобъектов, в частности, возможности нового корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек». Отдельное внимание уделили вопросам негосударственного сектора социального обслуживания.