В Башкирии ведётся мониторинг детских площадок

Общественная палата Башкирии ведёт мониторинг детских и спортивных площадок. Для проверок территорий привлекаются специалисты и профессионалы.
Так, 3 июля состоялся осмотр площадок во дворе домов по адресам Бакалинская, 60/1, 62, 60/2 в Уфе. В мониторинге приняли участие: член Общественной палаты Башкирии Рита Некрасова, начальник отдела коммунального хозяйства Администрации Советского района Ринат Байбулатов, ведущий специалист-эксперт отдела по жилищному надзору и лицензионному контролю по южному округу город Уфа Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Гульназ Юнусова, председатель Общественной палаты Советского района Минияр Каримов.
Особое внимание было уделено двору дома №60/2. Был приглашён директор управляющей компании «Йорт-Уфа» Рамиля Абдуллина. Ответственному показали все моменты, которые необходимо привести в соответствие с утвержденными нормативами. Руководитель компании сообщил, что дом и прилегающая территория перешли в их ведение только с 1 июня текущего года, поэтому работы по благоустройству ещё впереди. Все замечания были восприняты с пониманием: обещают в ближайшее время устранить наиболее острые проблемы, покрасить элементы детского комплекса, убрать мусора. Более сложные задачи потребуют больше времени — например, демонтаж старого бордюрного камня и тротуарной плитки, а для приобретения нового резинового покрытия потребуется решение жильцов дома.
В двух других дворах замечаний не возникло — территории площадок находятся в хорошем состоянии. Акты по итогам мониторинга будут направлены в Администрацию Советского района Уфы для дальнейших действий.
Фото: op.bashkortostan.ru