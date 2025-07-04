В Башкирии ведётся мониторинг детских площадок

Особое внимание было уделено двору дома №60/2. Был приглашён директор управляющей компании «Йорт-Уфа» Рамиля Абдуллина. Ответственному показали все моменты, которые необходимо привести в соответствие с утвержденными нормативами. Руководитель компании сообщил, что дом и прилегающая территория перешли в их ведение только с 1 июня текущего года, поэтому работы по благоустройству ещё впереди. Все замечания были восприняты с пониманием: обещают в ближайшее время устранить наиболее острые проблемы, покрасить элементы детского комплекса, убрать мусора. Более сложные задачи потребуют больше времени — например, демонтаж старого бордюрного камня и тротуарной плитки, а для приобретения нового резинового покрытия потребуется решение жильцов дома.