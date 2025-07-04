Радий Хабиров и Антон Котяков осмотрели центр «Именлек» в Уфе

Также Радий Хабиров и Антон Котяков посетили республиканский геронтологический центр «Именлек» в Уфе. Министра труда и социальной защиты страны ознакомили с работой нового корпуса, рассчитанного на 50 проживающих. Он появился по нацпроекту «Демография» благодаря софинансированию из федерального и республиканского бюджетов. В здании функционирует тренажерный и зал лечебной физкультуры.

Есть и бассейн, где предусмотрено оборудование для маломобильных подопечных. К их услугам и медицинская, и социальная помощь. А еще организованы занятия, в том числе творческие, которые помогают развивать новые навыки. К слову, номера обустроены со всем комфортом для проживания. Антон Котяков высоко оценил работу республиканского центра.

Центр соответствует абсолютно всем стандартам — комфортные номера, профессиональный персонал и оборудование, позволяющее подопечным улучшать состояние здоровья. Здесь есть все условия для проживания. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации

В целом в «Именлеке» сейчас проживают около 300 подопечных. Кроме того, руководителю федерального министерства рассказали, что центр участвует в пилотном проекте «Социальное такси». В течение месяца инвалиды первой группы и дети-инвалиды могут воспользоваться 4-мя бесплатными поездками. «Именлек» также выступает методологической площадкой и сотрудничает с вузами республики. Студенты проходят здесь практику по направлениям социологии и адаптивной физкультуры. Есть даже филиал кафедры сестринского дела БГМУ, где студенты, в том числе и иностранные, проходят практику в сфере паллиативной помощи.